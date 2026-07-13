Иномарка сбила 53-летнего велосипедиста в Пензе
Велосипедист угодил под колеса иномарки в Пензе. Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 12 июля, на проспекте Строителей. Об этом ИА «ПензаПресс» сообщили представители в управления Госавтоинспекции по региону.
По информации ведомства, в 16:20 водитель автомобиля Kia Soul сбил 53-летнего мужчину, который передвигался на велосипеде. В результате столкновения пострадавшего с различными травмами доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.