Иномарка протаранила машину дорожной службы в Ленобласти
В Ломоносовском районе на «Нарве» иномарка врезалась в машину дорожной службы, которая чистила дорожную часть. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
За рулем иномарки сидел 20-летний водитель, также в машине был его ровесник и 18-летняя пассажирка. Всех троих доставили в больницу.
Отмечается, что сидевший за рулем помывочной машины не пострадал. По факту аварии начали проверку.
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