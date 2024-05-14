Иномарка протаранила КамАЗ в Самаре | 360°

14 мая 2024, 17:58
Иномарка протаранила КамАЗ в Самаре
В Промышленном районе Самары произошла авария с участием КамАЗа и Haval, один человек пострадал. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.
Ночью женщина за рулем иномарки ехала по Ново-Вокзальной улице. Напротив одного из домов она врезалась в стоявший грузовик, за рулем которого был 21-летний парень.
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Водитель иномарки получила незначительные травмы, ее доставили в больницу. По факту аварии начали проверку.
ДТП
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