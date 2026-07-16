Иномарка перевернулась на крышу после ДТП в Краснодаре

Серьезная авария произошла ночью на улице Зиповской в Краснодаре. Подробности сообщила «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по городу.

По данным полиции, водитель Volkswagen при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу машине Jaguar, которая двигалась во встречном направлении. В результате иномарки столкнулись.

После удара Jaguar перевернулся на крышу, а Volkswagen врезался в дорожное ограждение. Обошлось без пострадавших.