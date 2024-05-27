Иномарка насмерть сбила восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе в Москве

Прокуратура: в Москве водитель BMW наехал на 8-летнюю девочку, она погибла

Водитель автомобиля BMW наехал на восьмилетнего ребенка, который на самокате ехал по нерегулируемому пешеходному переходу через улицу Главную в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Пострадавшую девочку поместили в больницу, ее состояние расценивалось как тяжелое. В результате она умерла в медучреждении из-за полученных травм.

Наезд совершил 59-летний водитель, ЧП произошло днем 24 мая. По информации прокуратуры, его действия подлежат квалификации по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

«Установление всех обстоятельств на контроле в прокуратуре Восточного административного округа», — указали в пресс-службе.

Ранее ДТП произошло в Ставропольском крае — водитель не заметил пожилую пару на пешеходном переходе и сбил их. В результате наезда пожилые люди получили ушибы и травмы, их госпитализировали.