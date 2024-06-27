Иномарка насмерть сбила ребенка в Липецкой области

Ребенок попал под колеса легкового автомобиля вблизи села Светлая поляна в Липецкой области. Об этом сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

По предварительным данным, женщина за рулем иномарки Renault не заметила несовершеннолетнего пешехода и сбила его.

Отмечается, что от полученных травм ребенок скончался на месте аварии. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Новая птица-говорун. Кто такой Марк Рютте и способен ли он изменить НАТО

Ефимов: в центре Москвы по программе реновации и комплексного развития построят жилые дома

Фейк: Социальный фонд России оказался «финансовой пирамидой»

«Я не остановлюсь». Чем болеет Селин Дион

Почему все сошли с ума из-за сборной Грузии по футболу

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте