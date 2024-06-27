Иномарка насмерть сбила ребенка в Липецкой области
Ребенок попал под колеса легкового автомобиля вблизи села Светлая поляна в Липецкой области. Об этом сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
По предварительным данным, женщина за рулем иномарки Renault не заметила несовершеннолетнего пешехода и сбила его.
Отмечается, что от полученных травм ребенок скончался на месте аварии. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
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