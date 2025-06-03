Иномарка насмерть сбила пешехода на трассе в Краснодарском крае

Пешеход стал жертвой ДТП в Славянском районе Краснодарского края. Авария произошла в ночь на 3 июня на трассе Славянск-на-Кубани — Темрюк. Об этом сообщил сайт «Кубань 24» со ссылкой на представителей региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 47-летний водитель автомобиля Mercedes сбил мужчину, который перебегал проезжую часть в неположенном месте. Пешеход скончался на месте от полученных травм.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность погибшего и детали аварии. Местные власти призвали автомобилистов быть внимательнее на дорогах, особенно в темное время суток.