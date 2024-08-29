Иномарка насмерть сбила человека в Кургане

В Кургане на проспекте Машиностроителей накануне вечером произошла смертельная авария, в которой погиб один человек. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Курганской области.

Мужчина за рулем Ford сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавший скончался до приезда медиков. Проводится проверка.

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