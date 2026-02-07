Иномарка насмерть переехала пенсионерку, которая поскользнулась на дороге в Петрозаводске

Авария с трагическими последствиями произошла на улице Сортавальской в Петрозаводске. Об этом сообщил «КарелИнформ» со ссылкой на данные полиции.

По информации правоохранителей, пенсионерка, пересекая проезжую часть в неположенном месте, поскользнулась и упала, ударившись головой. В этот момент пострадавшую переехала машина Toyota Land Cruiser под управлением женщины.

Пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. Проводится проверка.