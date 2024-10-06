Иномарка и «Газель» с пассажирами столкнулись на трассе под Волгоградом

Водитель «Газели» и 12 пассажиров пострадали в ДТП под Волгоградом

В столкновении легкового автомобиля Mercedes и перевозящей пассажиров «Газели» в Быковском районе Волгоградской области погиб один человек, 13 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД .

В ведомстве уточнили, что оба транспортных средства столкнулись около 18:00 субботы, 5 октября, на 705-м километре автодороги «Самара- Пугачев-Энгельс-Волгоград».

В результате аварии на месте погиб 30-летний водитель иномарки, 12 пассажиров и водитель «Газели» получили травмы.

В региональной прокуратуре уточнили, что медицинская помощь понадобилась четырем женщинам, двум мужчинам и пяти несовершеннолетним пострадавшим в аварии. В ведомстве добавили, что после аварии возбудили уголовное дело о нарушении водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Сегодня же стало известно, что автобус с игроками футбольного клуба «Ростов» попал в аварию на МКАД. В пресс-службе команды уточнили, что игроки возвращались домой после матча со «Спартаком» и при выезде из столицы автобус попал в небольшую аварию, в которой никто не пострадал.