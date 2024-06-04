ИА «Время Н»: несколько ДТП с тремя погибшими произошло в Нижегородской области за минувшие сутки
За минувшие сутки Нижегородское УГИБДД зарегистрировало 10 ДТП с пострадавшими. Всего в авариях погибли три человека. Об этом написало ИА «Время Н»со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В сообщении говорится, что 39 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, были задержаны. У 18 водителей не оказалось водительских прав.
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