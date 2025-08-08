«И я в него впилился»: Галкин впервые прокомментировал ДТП в Юрмале

Иноагент Галкин заявил, что продолжает выступления, несмотря на травмы в ДТП

Пародист Максим Галкин* впервые прокомментировал ДТП, в которое попал в Юрмале. Видео он опубликовал в социальных сетях.

Он заявил, что ехал на велосипеде по главной дороге, не нарушая правил и будучи абсолютно трезвым.

«Но, к сожалению, автолюбитель, который ехал по боковой, выскочил на главную, не затормозив — и я в него впилился», — рассказал комик.

Галкин* добавил, что ему наложили гипс на правую руку, но, несмотря на травмы, он продолжает выступать.

Авария, предположительно, произошла 4 августа. Виновницей ДТП стала женщина на автомобиле Volkswagen.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента