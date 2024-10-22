Хостел с мигрантами загорелся в Тверской области

В Тверской области произошел пожар в хостеле, где жили мигранты. Подозреваемого в поджоге уже задержали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .

По предварительным данным, постоялец хостела разлил на втором этаже здания горючую жидкость. Когда мужчину попытались остановить, он поджег ее и скрылся.

«Один из жильцов, спасаясь от пожара, выпрыгнул из окна второго этажа и получил травмы. Также в результате возгорания уничтожена комната и поврежден коридор хостела. Сумма причиненного собственнику ущерба устанавливается», — отметила Волк, добавив, что по факту произошедшего уже возбудили дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

Предполагаемого поджигателя поместили в СИЗО.

Номера в хостеле, отметил Telegram-канал «Тверь. Происшествия», снимали мигранты. В пресс-службе МВД по Тверской области изданию Tverigrad уточнили, что причиной ЧП мог стать конфликт из-за денег.

Сам мужчина после задержания заявил, что решился на подобный шаг, потому что думали, будто бы его «кинули на бабки».

Ранее двое мигрантов подожгли вход в клуб в Уфе из-за отказа охранника пустить их.