Халатность строителей привела к пожару в петербургском Центре социальной реабилитации инвалидов

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту пожара в Центре социальной реабилитации инвалидов в Петербурге. Происшествие случилось на бульваре Алексея Толстого в Пушкинском районе. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

По предварительной информации следствия, халатность строителей привела к возгоранию крыши здания. Из центра эвакуировали 63 подопечных и 53 сотрудника учреждения. В результате пожара никто не пострадал, однако здание получило значительный материальный ущерб.

Сейчас стражи порядка устанавливают лица, ответственные за соблюдение правил безопасности при проведении работ. Расследование дела продолжается.