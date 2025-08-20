Халатность строителей привела к пожару в петербургском Центре социальной реабилитации инвалидов

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту пожара в Центре социальной реабилитации инвалидов в Петербурге. Происшествие случилось на бульваре Алексея Толстого в Пушкинском районе. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По предварительной информации следствия, халатность строителей привела к возгоранию крыши здания. Из центра эвакуировали 63 подопечных и 53 сотрудника учреждения. В результате пожара никто не пострадал, однако здание получило значительный материальный ущерб.

Сейчас стражи порядка устанавливают лица, ответственные за соблюдение правил безопасности при проведении работ. Расследование дела продолжается.

