Хакеры из Рязанской и Ростовской областей ответят в суде за кражу данных 159 тысяч банковских карт | 360°

Происшествия 17 мая 2024, 13:47 Хакеры из Рязанской и Ростовской областей ответят в суде за кражу данных 159 тысяч банковских карт

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Уголовное дело, возбужденное в отношении группы хакеров из Ростовской и Рязанской областей, передали в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на МВД РФ.

По версии следствия, в период с 2017 по 2023 год злоумышленники взламывали сайты онлайн-магазинов и воровали реквизиты пользователей. Им удалось похитить данные 159 210 банковских карт.

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Фигуранты не только пользовались денежными средствами потерпевших, но и продавали информацию в даркнете. В ближайшее время члены группировки предстанут перед судом.