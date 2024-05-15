Грузовой поезд сбил жителя Пермского края, который шел по колее железнодорожного пути | 360°

Происшествия 15 мая 2024, 13:05 Грузовой поезд сбил жителя Пермского края, который шел по колее железнодорожного пути

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В Пермском крае местный житель попал под колеса грузового поезда во время движения по колее железнодорожного пути. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу линейного отдела МВД России.

Случай произошел 13 мая на перегоне Иренский — Кунгур. Машинист применил экстренное торможение, однако предотвратить столкновение ему не удалось. Мужчину с травмами и многочисленными переломами доставили в больницу.

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Сейчас пострадавший проходит лечение в городской больнице Кунгура.