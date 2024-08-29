Грузовой поезд насмерть сбил иностранку возле ж/д станции в Петербурге
Петербургские правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели 33-летней гражданки одной из стран ближнего зарубежья. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД РФ по СЗФО.
Трагедия произошла возле железнодорожной станции Шушары. Согласно данным ведомства, женщину, следовавшую вдоль путей, насмерть сбил грузовой поезд.
Известно, что машинист пытался избежать столкновения. Он подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Проводится проверка.
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