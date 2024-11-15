Грузовик врезался в трамвай в Москве возле станции метро «Войковская»

КамАЗ и трамвай 23-го маршрута столкнулись утром на улице Зои и Александра Космодемьянских возле станции метро «Войковская». Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

По предварительной версии, водитель грузовика не уступил трамваю дорогу.

«Никто не пострадал. Некоторые пассажиры самостоятельно решили покинуть салон трамвая через оконные проемы, однако в этом не было необходимости, поскольку водителем трамвая была открыта дверь для безопасного выхода из вагона», — уточнили в пресс-службе.

Также в метрополитене призвали автомобилистов соблюдать ПДД и быть особенно внимательными у трамвайных путей.

Автоюрист, руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский рассказал в Telegram-канале, что в трамвае ехал его брат.

«Может, зря он продал машину?» — в шутку поинтересовался он.

В начале лета в Кемерове столкнулись два трамвая. Один человек погиб, более 100 пострадали.