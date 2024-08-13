Грузовик врезался в автобус на юге Москвы

Источник 360.ru: пассажирка автобуса пострадала в аварии с фурой на юге Москвы

Проезжавший по Липецкой улице в московском районе Бирюлево Восточное грузовик врезался в автобус с пассажирами. Травмы получила пассажирка общественного транспорта. Об этом 360.ru сообщил источник.

По предварительным данным, женщину ранили осколки выбитого стекла автобуса. Для эвакуации пострадавшей пассажирки на место аварии прибыл вертолет.

По словам очевидцев, на месте столкновения образовалась большая пробка.

Столичный департамент транспорта предупредил водителей, что на участке Липецкой улицы около дома № 46 ограничено движение по двум полосам. Для объезда машины рекомендовали направить на Проектируемый проезд № 5108 и Бирюлевскую улицу.

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