Грузовик Volvo FH Truck сбил 54-летнего мужчину на трассе «Скандинавия» в Ленобласти

В воскресенье, 8 февраля, на 94 километре трассы «Скандинавия» произошла смертельная авария. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, 63-летний водитель большегруза Volvo FH Truck с прицепом наехал на 54-летнего мужчину. Тот стоял на дороге возле своего автомобиля Ford Focus и подкачивал левое заднее колесо.

Пострадавший получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Сейчас компетентные органы выясняют все обстоятельства случившегося.