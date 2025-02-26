Грузовик столкнулся с припаркованным на обочине автобусом под Нижним Новгородом
Водитель грузовика устроил ДТП на трассе Нижний Новгород — Кстово. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, на втором километре дороги большегруз протаранил автобус, припаркованный на обочине. В момент ДТП в салоне общественного транспорта людей не было.
Предполагаемый виновник аварии получил ушиб ноги. Организована проверка.
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