Грузовик столкнулся с поездом в Хабаровском крае | 360°

08 мая 2024, 04:01
Грузовик столкнулся с поездом в Хабаровском крае
В Хабаровском крае грузовик столкнулся с грузовым поездом, водитель пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Авария произошла в районе станции Новый мир в Комсомольском районе Хабаровского края.
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По предварительной информации, водитель грузовика остановился в границах железнодорожного (ж/д) пути, вероятно, из-за неисправности автомобиля. В результате произошло столкновение с поездом.
«Пострадал водитель грузовика, повреждены транспортное средство, локомотив, железнодорожные пути», — уточнила пресс-служба.
Сейчас движение на этом участке пути восстановлено. Дальневосточная транспортная прокуратура взяла под контроль проверку по этому происшествию, а также соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. В частности, она оценит действия локомотивной бригады и состояние указанного ж/д переезда.
Если по результатам проверки появятся основания, то будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее в Пермском крае осудили на шесть лет колонии водителя, по вине которого погибла четырехлетняя пассажирка.
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