Грузовик сгорел на трассе М-5 в Челябинской области

В Челябинской области во время ДТП на трассе М-5 УРАЛ Москва — Челябинск сгорела грузовая машина. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной ГАИ.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла на 1627-м километре автодороги. Пострадавших в результате происшествия не зафиксировано.

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