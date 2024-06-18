Грузовик сгорел на трассе М-5 в Челябинской области
В Челябинской области во время ДТП на трассе М-5 УРАЛ Москва — Челябинск сгорела грузовая машина. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной ГАИ.
Как уточнили в ведомстве, авария произошла на 1627-м километре автодороги. Пострадавших в результате происшествия не зафиксировано.
На месте ЧП сотрудники полиции организовали реверсивное движение.
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