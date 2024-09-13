Грузовик сбил пенсионерку в Уфе

Пожилая женщина попала под колеса грузового автомобиля возле дома по улице Ахметова в Уфе. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на ГАИ города.

По предварительным данным, водитель за рулем КамАЗа не заметил 78-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, и сбил ее. Пенсионерка получила серьезные травмы, ее доставили в больницу.

Отмечается, что по факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.