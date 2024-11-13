Грузовик сбил пенсионерку в Ессентуках

В Ессентуках 84-летняя пенсионерка попала под колеса грузовика. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Ставропольского края.

По предварительным данным, пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте, однако пешеходный переход был в зоне видимости. Но 29-летний водитель, сидевший за рулем грузового авто, не успел затормозить.

Он сбил пенсионерку, и она серьезно пострадала. Жертву ДТП доставили в больницу, по факту аварии начали проверку.