Грузовик сбил пенсионерку в Ессентуках

В Ессентуках 84-летняя пенсионерка попала под колеса грузовика. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Ставропольского края.
По предварительным данным, пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте, однако пешеходный переход был в зоне видимости. Но 29-летний водитель, сидевший за рулем грузового авто, не успел затормозить.
Он сбил пенсионерку, и она серьезно пострадала. Жертву ДТП доставили в больницу, по факту аварии начали проверку.
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