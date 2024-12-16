Грузовик попал под пассажирский поезд в Хабаровском крае
Авария с участием поезда и грузовика произошла на территории Хабаровского края. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
По опубликованной информации, шофер большегруза выехал на железнодорожный переезд между станциями Кенай и Оунэ. В этот момент там проезжал пассажирский поезд маршрутом Советская Гавань — Владивосток.
Машинист использовал экстренное торможение и звуковые сигналы, однако автомобиль все же угодил под колеса локомотива. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства ДТП. Движение поездов на участке приостановлено.
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