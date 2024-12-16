Грузовик попал под пассажирский поезд в Хабаровском крае

Авария с участием поезда и грузовика произошла на территории Хабаровского края. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

По опубликованной информации, шофер большегруза выехал на железнодорожный переезд между станциями Кенай и Оунэ. В этот момент там проезжал пассажирский поезд маршрутом Советская Гавань — Владивосток.

Машинист использовал экстренное торможение и звуковые сигналы, однако автомобиль все же угодил под колеса локомотива. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства ДТП. Движение поездов на участке приостановлено.