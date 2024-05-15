Грузовик насмерть сбил женщину под Челябинском | 360°

Происшествия 15 мая 2024, 16:46 Грузовик насмерть сбил женщину под Челябинском

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Женщина попала под колеса грузового автомобиля в Еманжелинском районе Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.

По предварительным данным, водитель за рулем большегруза Hyundai не заметил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

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Отмечается, что по факту аварии специалисты организовали проверку.