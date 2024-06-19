Грузовик насмерть сбил мужчину под Тобольском

Мужчина попал под колеса грузового автомобиля на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск под Тобольском. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель за рулем грузовой фуры Iveco не заметил в темноте 68-летнего пешехода, который сидел на проезжей части, и сбил его. От полученных травм пострадавший скончался.

Отмечается, что сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

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