Грузовик насмерть сбил мужчину под Тобольском
Мужчина попал под колеса грузового автомобиля на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск под Тобольском. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель за рулем грузовой фуры Iveco не заметил в темноте 68-летнего пешехода, который сидел на проезжей части, и сбил его. От полученных травм пострадавший скончался.
Отмечается, что сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
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