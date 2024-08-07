Группу вымогателей, получивших от бизнесмена 100 тыс долларов, задержали в Петербурге

В Петербурге полицейским удалось задержать членов преступной группировки, которые занимались вымогательством. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на городское отделение МВД.

Предприниматель, занимавшийся автозаправочным бизнесом в Казахстане, рассказал стражам порядка, что вымогатели потребовали от него 100 тысяч долларов. Однако когда он передал им деньги, нападки с их стороны не закончились. Злоумышленники подкараулили жену бизнесмена, снова потребовав крупную сумму. Когда они совершили еще одно нападение, мужчина решил обратиться в полицию.

Вымогателями оказались пятеро мужчин в возрасте 26-55 лет. Их задержали во время служебной командировки в республику Ингушетия.

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