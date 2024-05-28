Группу мужчин, разрушавших киркой гаражи и кравших имущество, задержали в Тюмени

Правоохранители задержали в Тюмени группу мужчин, подозреваемых в ограблении гаражей. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «МВД Медиа».

Согласно данным ведомства, фигуранты, используя кирку, разрушали кирпичную кладку строений и похищали чужое имущество. Похищенное они вывозили с помощью мусорного контейнера на колесах.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемым злоумышленника грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Ягоды не по карману. Майские морозы лишат россиян фруктов и овощей?

Новый российский коллайдер NICA. Воробьев рассказал Путину и Мирзиееву о развитии ОИЯИ

«Семейный праздник робототехники». В подмосковном Технолицее прошел фестиваль программистов

Протест на короткой дистанции. Что ждет Пашиняна

Фейк: в новых регионах России стали насаждать «цифровое рабство»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте