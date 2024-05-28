Группу мужчин, разрушавших киркой гаражи и кравших имущество, задержали в Тюмени
Правоохранители задержали в Тюмени группу мужчин, подозреваемых в ограблении гаражей. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «МВД Медиа».
Согласно данным ведомства, фигуранты, используя кирку, разрушали кирпичную кладку строений и похищали чужое имущество. Похищенное они вывозили с помощью мусорного контейнера на колесах.
Возбуждено уголовное дело. Предполагаемым злоумышленника грозит наказание до пяти лет лишения свободы.
Контрмеры на снятие запрета с ударов по России определят военные — Кремль
Цифровое пианино подарили юному музыканту из Богородского округа
Верховный суд предложил не прекращать дела о клевете после примирения сторон
Учения спасателей пройдут на полигоне центра МЧС в Ногинске
Испания признала Палестину как государство
«Ранение в бедро». Стало известно о состоянии оператора ВГТРК после подрыва на мине
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте