Группу юристов из четырех человек осудят за мошенничество в Саратове

В Саратове пройдет суд на четырьмя юристами, которые выманивали деньги у участников ДТП. Об этом рассказал «СарИнформ» со ссылкой на прокуратуру региона.

Следствие выяснило, что еще летом 2017 года злоумышленники открыли юридическую фирму для оказания помощи людям, которым был причинен ущерб в ДТП. Юристы от имени потерпевших получали страховые выплаты, но большую часть этих денег оставляли себе, обманывая клиентов. Преступления удалось раскрыть только в мае 2022 года.

Мошенникам удалось обогатиться на 13,5 миллиона рублей.