Группу из 12 человек, занимавшуюся сбытом наркотиков, осудили в Петербурге

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор группе из 12 человек, причастных к незаконному обороту наркотиков. Общая сумма наказаний составила 143 года лишения свободы, написал сайт Ura.ru .

Участники преступной группы выполняли различные функции. Они работали в качестве курьеров, операторов и администраторов, используя сложную схему сбыта наркотиков через тайники и онлайн-продажу. Их деятельность длилась с февраля 2019 года по май 2021 года.

Большинство членов преступной группы признавали свою вину, но отрицали участие в организованном сообществе. Самый длительный срок — 15 лет строгого режима — получил мужчина, который играл одну из ключевых ролей в организации.