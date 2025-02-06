Группа молодых людей похитила подростка из-за денежного долга в Стерлитамаке

В Стерлитамаке (Башкирия) четыре молодых человека похитили несовершеннолетнего с требованием вернуть денежный долг. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на республиканский Следком.

По данным издания, в январе этого года несколько человек силой вытащили несовершеннолетнего из машины и посадили в свое авто. Злоумышленники отвезли пленника к реке, где стали требовать возврата долга в сумме 100 тысяч рублей.

Подросток испугался за свою жизнь и здоровье, позвонил отцу и попросил передать обвиняемым требуемую сумму. После звонка отец потерпевшего обратился в правоохранителям. Возбуждено уголовное дело. Трех похитителей поместили под домашний арест, одного — под стражу.