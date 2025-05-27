Группа байкеров устроила опасное представление с салютами в Уфе

Жители Уфы вновь стали свидетелями рискованных трюков на дорогах. На проспекте Салавата Юлаева байкеры устроили опасное шоу с пиротехникой. Это не первое подобное происшествие в городе, сообщил Mkset.ru .

Ночью 27 мая компания мотоциклистов превратила дорогу в площадку для экстремального шоу. Один из райдеров выполнил трюк: стоя на заднем колесе своего железного коня, он запускал фейерверки вверх, пока остальные участники группы фиксировали происходящее на камеры смартфонов.

Подобная авантюра грозит нарушителям серьезными правовыми санкциями. Закон строго запрещает пускать салюты с движущихся транспортных средств.