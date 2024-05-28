Грудничок пострадал из-за взрыва водонагревателя в районе Западное Дегунино

Источник 360.ru: в Москве из-за взрыва водонагревателя пострадал младенец

Фото: РИА «Новости»

Водонагреватель взорвался в одном из домов на Базовской улице в московском районе Западное Дегунино. Об этом сообщил источник 360.ru.

В результате ЧП пострадал 11-месячный ребенок. Информация о взрыве поступила в экстренные службы примерно в 16:20, на место выехали спасатели и скорая помощь. В квартире в момент взрыва также находилась женщина. Другие подробности происшествия пока неизвестны.

Ранее взрыв зафиксировали в Подольске. По данным Telegram-канал Shot, ЧП произошло из-за пожара на складе технических и медицинских газовых баллонов. О взрыве рассказали очевидцы, которые услышали громкие звуки.

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