Грудничок пострадал из-за взрыва водонагревателя в районе Западное Дегунино

Водонагреватель взорвался в одном из домов на Базовской улице в московском районе Западное Дегунино. Об этом сообщил источник 360.ru.

В результате ЧП пострадал 11-месячный ребенок. Информация о взрыве поступила в экстренные службы примерно в 16:20, на место выехали спасатели и скорая помощь. В квартире в момент взрыва также находилась женщина. Другие подробности происшествия пока неизвестны.

Ранее взрыв зафиксировали в Подольске. По данным Telegram-канал Shot, ЧП произошло из-за пожара на складе технических и медицинских газовых баллонов. О взрыве рассказали очевидцы, которые услышали громкие звуки.