Гражданина Латвии заочно осудили за помощь в организации убийства жителя Красноярска

Центральный районный суд Красноярска заочно вынес приговор гражданину Латвии, помогавшему организовать убийство местного жителя. Об этом сообщил сайт « Проспект Мира » со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Установлено, что в 2010 году россиянка попросила знакомого найти киллера для ее супруга, которого она заподозрила в измене. Приятель женщины обратился к другу детства из соседней страны, а тот нашел исполнителя и договорился с ним.

Преступный план пресекли сотрудники ФСБ. Тогда заказчица и киллер получили по 5,5 года колонии, товарищ фигурантки — 4,5 года. Только сейчас назначили наказание иностранцу — девять лет лишения свободы.