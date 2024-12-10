Гражданина Латвии заочно осудили за помощь в организации убийства жителя Красноярска

Центральный районный суд Красноярска заочно вынес приговор гражданину Латвии, помогавшему организовать убийство местного жителя. Об этом сообщил сайт «Проспект Мира» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Установлено, что в 2010 году россиянка попросила знакомого найти киллера для ее супруга, которого она заподозрила в измене. Приятель женщины обратился к другу детства из соседней страны, а тот нашел исполнителя и договорился с ним.

Преступный план пресекли сотрудники ФСБ. Тогда заказчица и киллер получили по 5,5 года колонии, товарищ фигурантки — 4,5 года. Только сейчас назначили наказание иностранцу — девять лет лишения свободы.

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