Граната взорвалась в жилом доме в Саратове

Граната взорвалась в одной из квартир двухэтажного дома на Соколовогорской улице в Саратове. Как сообщила ГТРК «Саратов» , на месте погиб 72-летний мужчина. Ранения различной степени тяжести получил 22-летний молодой человек.

Прибывшие на место спасатели и пожарные эвакуировали из издания 15 жителей. Журналисты опубликовали фотографии с места, на которых видно, что пожилых людей выносят из дома на руках. Откуда в квартире взялся боеприпас и почему он сдетонировал, пока неизвестно.

В конце марта жительница Зеленоградского округа Москвы получила ранение руки при взрыве страйкбольной гранаты. Опасный предмет женщина нашла висящим на дереве и решила снять самостоятельно. От госпитализации пострадавшая отказалась.