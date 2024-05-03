Граффити с Сергеем Бодровым исчезло в Санкт-Петербурге | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 16:46 Граффити с Сергеем Бодровым исчезло в Санкт-Петербурге Граффити с актером Бодровым в Петербурге завесили плакатом с мастером Йодой РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге на площади Александра Невского пропало известное граффити с изображением актера Сергея Бодрова. Взамен появился баннер с известным персонажем фильма «Звездные войны» — мастером Йодой. Об этом сообщили читатели «Фонтанки».

Предположительно, это может быть связано с проведением кинофестиваля «Старкон», посвященного фантастике, видеоиграх и попкультуре. Он пройдет 4–5 мая в пространстве «Севкабель Порт».

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На баннере с Йодой видна надпись «В ньютонах сила, брат!», которая является отсылка к фразе Данилы Багрова из фильма «Брат-2» — «В чем сила, брат?».

Само граффити не повреждено и только временно завешено.

Ранее актер Владимир Торсуев назвал убийцей и подонком персонажа Данилу Багрова из фильма «Брат». При этом он отметил замечательную режиссерскую и актерскую работу в картинах об этом герое.