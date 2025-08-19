Гострудинспекция начала проверку сообщений о ДТП со скорой помощью в Нижнем Новгороде

Государственная инспекция труда Нижегородской области приступила к проверке обстоятельств ДТП с участием машины скорой помощи. Сообщение об автомобильной аварии появилось в местных СМИ, написало НИА «Нижний Новгород».
По неподтвержденной информации, ДТП случилось днем на перекрестке Казанского шоссе и улицы Богдановича в областном центре.
Главный госинспектор труда Илья Мошес заявил, что ведомство установит подробности аварии и выяснит наличие пострадавших. Проверочные мероприятия продолжаются.
