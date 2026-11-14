Гострудинспекция начала проверку после ДТП с перевернувшимся автобусом в Нижегородской области

Государственная инспекция труда по Нижегородской области начала проверку в связи с ДТП, произошедшим 12 ноября на автодороге Линда — Спасское. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» .

Днем маршрутное такси №Б-126А вылетело в кювет и перевернулось. По данным МВД, в салоне находились семь человек, трое из которых обратились за медицинской помощью.

В настоящее время Трудовая инспекция выясняет подробности о пострадавших и устанавливает, есть ли связь происшествия с производственной деятельностью.