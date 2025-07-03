Гострудинспекция начала расследование по факту аварии с двумя погибшими в Нижегородской области

Официальное расследование обстоятельств смертельной автомобильной катастрофы, произошедшей утром 2 июля в Уренском районе Нижегородской области, начали в Гострудинспекции региона. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу контролирующего органа.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на участке автодороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров, на отметке 200 километров. Участниками столкновения стали два грузовых автомобиля и легковая машина марки Lada Granta. Трагедия привела к гибели водителя легкового транспортного средства, которым оказался 46-летний мужчина, а также начальника подразделения строительного предприятия «Каскад» в городе Урень возрастом 43 года. Оба скончались на месте аварии.

Третий участник происшествия, предположительно сотрудник иной организации, пострадал и был госпитализирован. Работодатель указанного лица пока не представил официального уведомления о случившемся.

Все участники дорожного инцидента были задействованы в проверке хода ремонтных работ и состояния дорожной инфраструктуры.