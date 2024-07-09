Гостевой дом загорелся в туристическом районе Карелии
В поселке Рантуэ Сортавальского района накануне произошел пожар. Об этом сообщил сайт karelinform.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Карелии.
Пожар начался ночью в одном из гостевых домов. Его тушили силами 10 спасателей и трех спецмашин. Однако здание выгорело почти полностью.
Отмечается, что в пожаре никто не пострадал. Проводится проверка.
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