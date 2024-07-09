Гостевой дом загорелся в туристическом районе Карелии

В поселке Рантуэ Сортавальского района накануне произошел пожар. Об этом сообщил сайт karelinform.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Карелии.

Пожар начался ночью в одном из гостевых домов. Его тушили силами 10 спасателей и трех спецмашин. Однако здание выгорело почти полностью.

Отмечается, что в пожаре никто не пострадал. Проводится проверка.

Огромные рынки, неприятный запах и вечные пробки. Топ-7 худших районов Москвы

Краткая история Украины. Кто, когда и зачем создал ее

«Пешеходы не защищены». Безнаказанность самокатчиков назвали большой проблемой

«Курить должно быть немодно». Готовы ли россияне к штрафам за дымящих детей?

Продажа стройматериалов и парковочных мест. Как мошенники разводят россиян в домовых чатах?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте