Гостевой дом загорелся в туристическом районе Карелии

В поселке Рантуэ Сортавальского района накануне произошел пожар. Об этом сообщил сайт karelinform.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Карелии.

Пожар начался ночью в одном из гостевых домов. Его тушили силами 10 спасателей и трех спецмашин. Однако здание выгорело почти полностью.

Отмечается, что в пожаре никто не пострадал. Проводится проверка.