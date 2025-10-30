Госавтоинспекторы потушили грузовик и спасли водителя в Ленобласти

На 104-м километре трассы «Санкт-Петербургское Южное полукольцо» сотрудники Госавтоинспекции предотвратили возможную трагедию. В полдень они заметили грузовик Faw, который загорелся во время движения. Об этом написал телеканал «Санкт-Петербург».