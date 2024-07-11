Горняки на руднике «Пионер» не имели шансов выжить, заявил участник расследования

«Известия»: причиной гибели 13 горняков в Приамурье стало обводнение шахты

Пресс-служба МЧС
Фото: Пресс-служба МЧС

Авария на шахте «Пионер», унесшая в марте жизни 13 горняков, произошла из-за схода грунтовых вод. Об этом журналистам «Известий» рассказали участники расследования.

По словам одного из членов экспертной группы, шахту затопило в считанные минуты и у людей не было шансов спастись. При этом поиски горняков не прекращались на протяжении двух недель.

Ученые отметили, что такие аварии пока невозможно спрогнозировать, а во избежание жертв в аналогичных обстоятельствах нужны безлюдные технологии добычи.

Советник при ректорате Уральского государственного горного университета Вадим Минин объяснил, что неправильная технология постройки шахт — ключевая проблема таких объектов.

«В проектных решениях не были прописаны такие случаи, поскольку используются старые подходы и методики», — заявил он.

Ученый добавил, что не допустить трагедию можно было бы «если у нас были бы знания в этом направлении».

Ранее вдова погибшего в Приамурье шахтера рассказала, что перед уходом на работу он крепко ее обнял. Супруги прожили в браке 15 лет.

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