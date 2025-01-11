Горка с людьми обрушилась в Тюмени. Есть пострадавшие

Деревянная горка с людьми рухнула в центре Тюмени

Вечером в субботу, 11 января, в центре Тюмени обрушилась деревянная горка. Несколько человек пострадали, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета в официальном Telegram-канале .

Горку для развлечения отдыхающих построили неподалеку от здания драматического театра, на площади 400-летия Тюмени. Причины ее обрушения пока неясны.

Часть конструкции рухнула, когда на ней находились люди. Очевидцы вызвали скорую помощь, на место происшествия прибыли две бригады.

Издание 72.ru со ссылкой на местный департамент здравоохранения сообщило о двоих пострадавших. Одного из них госпитализировали, второму оказали помощь на месте.

По сообщению СК, в числе пострадавших есть несовершеннолетний. Ему оказывают медицинскую помощь. По факту происшествия власти возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее уголовное дело возбудили после массового отравления хлором в Тюменской области.