Горящая кровля дома частично рухнула в Жуковском: огонь охватил более 2 тыс. «квадратов»

МЧС: огонь охватил более 2 тыс. кв. метров кровли пятиэтажки в Жуковском

Площадь пожара в жилом доме в Подмосковье составляет уже 2250 квадратных метров, сообщили 360.ru в региональном главке МЧС. По последним данным, в здании произошло частичное обрушение кровли.

«На данный момент пожар локализован. Работы по тушению продолжаются», — подчеркнули в пресс-службе.

ЧП произошло в здании на улице в Фрунзе в Жуковском. Прибывшие на место пожарные расчеты эвакуировали жильцов.

К тушению пожара привлекли 70 специалистов и 24 единицы техники. Все обстоятельства и причины возгорания уточняются.

По словам очевидцев, изначально огонь вспыхнул в квартире на пятом этаже, после чего пламя перекинулось на крышу. Официально эти данные подтверждены не были.