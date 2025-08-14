Горячую линию открыли в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА на жилые дома

В Ростове-на-Дону начала работу бесплатная горячая линия после атаки украинских беспилотников на жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

«Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организовали горячую линию: телефон 8 (86-32) 10-55-99», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи.

Ведомство обеспечит взаимодействие с другими службами для оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам.

«Заместитель прокурора Ростовской области Владимир Ходурский на месте осуществляет личный контроль за ситуацией», — заключили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что при ударе украинских БПЛА по многоквартирным домам на улицах Лермонтовская и Тельмана пострадали как минимум 13 человек.