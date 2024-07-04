Голый тюменец напугал жителей многоэтажки

В Тюмени заметили мужчину, который ездил в лифте без одежды

В Тюмени заметили мужчину, который гулял и ездил в лифте полностью обнаженным. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Тюмень».

Тюменец оказался в лифте без одежды на Полевой улице в доме № 117. На камеру видеонаблюдения попали кадры, как вместе с голым человеком собирался зайти другой мужчина. Однако он быстро передумал при виде странного попутчика, который стал делать зазывающие жесты.

В общедомовом чате дома жители пытаются выяснить личность неизвестного, чтобы обратиться в полицию. Один из комментаторов написал, что видел этого мужчину в одной футболке.

Ранее голого мужчину в неадекватном состоянии заметили на западе Москвы. Очевидцы рассказали о прохожем, который бегал с ножом и без одежды по краю моста. Полиция поймала мужчину на проезжей части.