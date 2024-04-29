Голая девушка спрыгнула с 19-метрового моста в Санкт-Петербурге | 360°

29 апреля 2024, 03:55
Голая девушка спрыгнула с 19-метрового моста в Санкт-Петербурге
Спрыгнувшую с Яхтенного моста в Петербурге голую девушку передали медикам
Голую девушку, которая прогуливалась по Санкт-Петербургу, а потом спрыгнула в воду с Яхтенного моста, убегая от полиции, передали медикам. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным агентства, в воскресенье днем обнаженная девушка шла по разделительной полосе автодороги в районе моста. Когда полицейские попытались ее задержать, она спрыгнула в воду с 19-метрового моста.
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Правоохранители выловили беглянку из воды и передали медикам.
«Девушка была доставлена в отдел полиции, а затем передана медикам. Ее данные пока не установлены», — сообщил собеседник агентства.
Ранее в одном из московских магазинов заметили голую девушку, которая поклонялась банкам с консервированными ананасами. Когда полицейские попытались увести эксгибиционистку, она начала смеяться и бросаться на людей. Девушку доставили в психиатрическую больницу.
В начале марта голая женщина ползала на коленях и бросалась на автомобили в Екатеринбурге.
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