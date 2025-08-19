Годовалая девочка и ее мать пострадали в массовой аварии под Тюменью

Массовая авария произошла на трассе Тюмень — Боровский — Богандинский. Не обошлось без пострадавших, сообщило Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Согласно данным ведомства, 58-летний водитель автомобиля Renault, находясь в состоянии опьянения, не выдержал дистанцию и спровоцировал столкновение четырех машин. Травмы получили 37-летняя пассажирка одной из легковушек, а также ее полуторагодовалая дочь.

Автомобилист признался, что выпил в Тюмени и ехал в поселок Боровский. Алкотестер показал 0,89 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.